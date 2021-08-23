Anneannesine diye çıkan Buket Elif 3 gündür kayıp

İstanbul’un Pendik ilçesinde anneannesine gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba 3 gündür ortada yok. Genç kızın evden kaçma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten amcası emniyetin ayrı bir çalışma yürüttüğünü söyledi..

İstanbul Pendik'te Cuma günü annesinin evinden Güngören ilçesindeki anneannesinin yanına gitmek için çıkan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba'dan 3 gündür haber alınamıyor. Genç kızın en son anneannesine Marmaray'a bindiğini belirttiği ve sonrasında kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

9. sınıf gastronomi öğrencisi olan Buket Elif Akbaba'nın ailesi kızlarının can güvenliğinden kaygılanıyor. Pendik Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı derinleştirirken, anne babasının ifadesi ardından, genç kızın bir müddet çalıştığı iş yerinin sahibinin de ifadesine başvuruldu.

"EVDEN KAÇMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Kaybolan genç kızın amcası Mustafa Akbaba, "Yeğenimiz Buket Elif Akbaba, annesinin evinden çıkıyor anneannesine gelmek için. Cuma günü 18.20'den itibaren irtibatımızı kaybediyoruz. Her yere müracaat ettik. Emniyet çalışıyor biz de sosyal medyayı kullanarak herkese ulaşarak yeğenimizin bulunması için her yere saldırıyoruz. İnşallah buluruz sağ salim yuvasına döner. Sizlerden de bu desteği esirgememenizi rica ediyoruz. Evden kaçma ihtimali de yüksek. Eldeki bulgular var. Cep telefonunun yedeğini çıkardık Whatsapp geri dönüşümüne bakacağız. Nerede bir telefon gelse gördük görüyoruz diye hemen aileler koşturuyor. Emniyet ayrı bir çalışma yapıyor" şeklinde konuştu.