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Anne Yüksel Güran'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Anne Yüksel Güran'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 12:01
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan anne Yüksel Güran'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Tunceli'de 5 Ocak 2020’de kaybolan ve kendisinden hala haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Narin'in annesini arama çalışmalarının 3. gününde ziyaret etti. Doku'nun ablası ile Narin'in annesinin yan yana geldiği gün çekilen görüntülerde anne Güran'ın "Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" diyerek ağlaması kafaları karıştırdı.
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