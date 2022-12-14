Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü!

İstinye’de bir kadın ile evde arkadaşıyla uyuşturucu pazarlığı yapan oğlu arasında kavga çıktı. Küfür ve hakaretler ederek bıçakla saldıran genç, annesi tarafından kocasının silahıyla göğsünden vuruldu. Ağır yaralı olarak evden çıkarak birkaç metre sonra yere yığılan 27 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin silahla kendisini vurduğunu söyleyen erkek kardeşinin olay esnasında işyerinde olduğu Sarıyer polisince tespit edilince gözaltına alınan kadın tutuklandı.