Anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 01:25
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 101110 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Revşan D., girdiği bunalım sonrası 5 yaşındaki çocuğu Mert Veysel K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Çığlıkları duyarak eve giden komşularınca Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülen minik çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, anne Revşan D'yi, suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis, olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
