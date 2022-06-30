30 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara'yı yine sel vurdu! Meteoroloji'nin uyarısı sonrası sokaklar göle döndü

Ankara'yı yine sel vurdu! Meteoroloji'nin uyarısı sonrası sokaklar göle döndü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2022 19:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yoğun yağış uyarısı yapılan Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çok sayıda vatandaş sokakta zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde araçlar suya gömüldü. İşte Ankara'dan ilk kareler...
Ankara’yı yine sel vurdu!
Ankara'yı yine sel vurdu!
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
500 dönüm buğday kül oldu!
500 dönüm buğday kül oldu!
Ayı çobana saldırdı! İkisi de öldü
Ayı çobana saldırdı! İkisi de öldü
650 kişinin ekmek kapısı sular altında kaldı
650 kişinin ekmek kapısı sular altında kaldı
6 aylık bebekten son görüntüler!
6 aylık bebekten son görüntüler!
Balkondan atlayan kadını böyle kurtardı!
Balkondan atlayan kadını böyle kurtardı!
Ölümcül örümcek ‘Sarıkız’ et ile besleniyor
Ölümcül örümcek ‘Sarıkız’ et ile besleniyor
A Haber kutsal topraklarda
A Haber kutsal topraklarda
Çiftçiler yolu bitirmeyen belediyeye tepkili
Çiftçiler yolu bitirmeyen belediyeye tepkili
Evlenmek istediği kızı ailesi istemeyince...
Evlenmek istediği kızı ailesi istemeyince...
Türkan Şoray’dan Cüneyt Arkın’a veda
Türkan Şoray'dan Cüneyt Arkın'a veda
Daha Fazla Video Göster