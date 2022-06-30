Ankara'yı yine sel vurdu! Meteoroloji'nin uyarısı sonrası sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yoğun yağış uyarısı yapılan Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çok sayıda vatandaş sokakta zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde araçlar suya gömüldü. İşte Ankara'dan ilk kareler...