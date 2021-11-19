19 Kasım 2021, Cuma
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Ankara'daki patlamaya mutfak tüpü neden oldu! İşte bölgede son durum
Ankara Keçiören'de gece saatlerinde bir apartmanda şiddetli patlama meydana geldi. 3 katlı binanın bir bölümü çöktü. Biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya mutfak tüpünden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Son durumu A Haber muhabiri Murat Sekban olay yerinden aktardı.