Ankara’da trafikte yol verme kavgası çıktı

Giriş: 22.08.2025 01:11
Olay, Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde meydana geldi. İddialara göre, EGO şoförü ile 06 DV 0033 plakalı otomobilin sürücüsü arasında yol ver me meselesinden kavga çıktı. Otomobilden sürücü EGO şoförüne saldırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
