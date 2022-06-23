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Ankara'da tonlarca soğanı boş araziye döktüler! Çuval dolusu soğan tarlaya neden döküldü?

A Haber
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Giriş: 23.06.2022 16:24
Son dakika haberi... Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir tarlada tonlarca soğan çürümeye bırakıldı. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
Tonlarcasını tarlaya döktüler! TONLARCASINI TARLAYA DÖKTÜLER!

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