COP31'de 102 lider bekleniyor! Başkan Erdoğan Anadolu Salonu'nda dünyaya seslenecek

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde gözler Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Anadolu Salonu'nda yapacağı açılış konuşması öncesinde zirve alanında güvenlik önlemleri artırıldı. 95 ülkeden toplam 102 liderin katılımının beklendiği zirvede, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı'nın da yer alacağı belirtildi. Antalya'ya bir gün önce gelen Başkan Erdoğan'ın ikili görüşmelerini sürdürmesi beklenirken, dünya liderleri iklim değişikliğiyle mücadele ve küresel yol haritasını ele alacak. A Haber ekibi, liderlerin konuşma yapacağı Anadolu Salonu önündeki son hazırlıkları ve zirve alanındaki yoğun diplomasi trafiğini aktardı.