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Ankara’da Şanlıurfa Lezzet Festivali sürüyor! Damak çatlatan lezzetler ve halay keyfi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 13:17
Peygamberler şehri Şanlıurfa çeşit çeşit yöresel lezzetleriyle başkentlilerle buluştu.  Birbirinden özel lezzetler tezgahlara dizildi.  Çiğ köftesinden, Urfa kebabına, bir çok lezzet ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.
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