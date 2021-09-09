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Ankara'da orman yangını! Valilik açıklama yaptı

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Giriş: 09.09.2021 18:27
Güncelleme:09.09.2021 18:28
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilirken Valilik tarafında yapılan son dakika açıklamasında ise yangının kontrol altına alındığını belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Çubuk ilçemiz Mahmutoğlan Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Ankara Valiliği yangınla ilgili, "Bugün öğleden sonra Çubuk ilçemiz Mahmutoğlan Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmak üzeredir" açıklamasını yaptı.

VALİLİKTEN YANGINA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Ankara Valiliği: Çubuk ilçemiz, Mahmutoğlan mahallesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir.

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