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Ankara'da köpekler yakılarak mı öldürüldü?
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yakılmış bir köpek bulundu. Olayın görgü şahitleri, daha önce de bu bölgede yakılmış köpekler gördüklerini ve 3 gündür arazide ateş yakıldığını söyledi. Detayları bölgeden A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yakılmış bir köpek bulundu. Olayın görgü şahitleri, daha önce de bu bölgede yakılmış köpekler gördüklerini ve 3 gündür arazide ateş yakıldığını söyledi. Detayları bölgeden A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.