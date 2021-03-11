Ankara'da köpekler yakılarak mı öldürüldü?

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yakılmış bir köpek bulundu. Olayın görgü şahitleri, daha önce de bu bölgede yakılmış köpekler gördüklerini ve 3 gündür arazide ateş yakıldığını söyledi. Detayları bölgeden A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yakılmış bir köpek bulundu. Olayın görgü şahitleri, daha önce de bu bölgede yakılmış köpekler gördüklerini ve 3 gündür arazide ateş yakıldığını söyledi. Detayları bölgeden A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.