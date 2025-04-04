04 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ankara'da kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı
Ankara’da kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı

Ankara'da kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.04.2025 08:40
Ankara'da sabah saatlerinde sürücünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters döndü. Araçta bulunan 3 kişi kaza nedeniyle yaralandı.

Ankara Beypazarı yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Beypazarı istikametine giden otomobil, Beypazarı'na 14 kilometre kala sürücünün direksiyon hamiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak 3 yaralıyı Beypazarı Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı
Ankara’da kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı
Ankara'da kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı
Erzincan’da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Erzincan'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Takla atan otomobilde 3 yaralı!
Takla atan otomobilde 3 yaralı!
Fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı
Fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı
Artvin- Ardahan karayolunun açılması için çalışma başlatıldı
Artvin- Ardahan karayolunun açılması için çalışma başlatıldı
Kasa hırsızlığı kamerada!
Kasa hırsızlığı kamerada!
Ankara’da iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti
Ankara’da iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti
Karaman’da fünye ile patlatılan çantadan para çıktı!
Karaman'da fünye ile patlatılan çantadan para çıktı!
Ambulans ile cipin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Ambulans ile cipin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Kaybolan genç kızın cansız bedeni ağaca aslı halde bulundu
Kaybolan genç kızın cansız bedeni ağaca aslı halde bulundu
Kayalıklarda mahsur kalan çoban 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan çoban 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Akaryakıt doldurulan iki tır alev alev yandı
Akaryakıt doldurulan iki tır alev alev yandı
Daha Fazla Video Göster