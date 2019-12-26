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26.12.2019
Ankara'da bir hademe 7 ve 10 yaşındaki öğrencilere tacizde bulundu
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda 7 ve 10 yaşındaki 2 kız öğrenci, okulun hademesi tarafında cinsel tacize uğradı. Uzun bir süre boyunca çocuklara tacizini sürdürmesi sonucu, küçük öğrenciler durumu ailelerine anlattı.
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