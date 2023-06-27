Ankara’da annesini vahşice katleden evlattan kan donduran plan: Eve kadın kılığında girip...

Kan donduran olay Ankara’da meydana geldi. 53 yaşındaki Zeliha Yağmur, aile içinde çıkan tartışmada 27 yaşındaki oğlu Sefa Yağmur tarafından defalarca bıçaklandı. Kanlar içerisinde yerde kalan yaşlı kadın, hayatını kaybetti. Annesini vahşice katleden Sefa Yağmur'un hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve çarşaf giyerek balkondan girdiği öğrenildi. Gözaltında sorgusu süren Yağmur, annesiyle aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.