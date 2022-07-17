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Ankara Sincan'da ev sahibi ile kiracı arasında tornavidalı yumruklu kavga kamerada!

İHA
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Giriş: 17.07.2022 18:18
Edinilen bilgiye göre olay, Malazgirt Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ev sahibi M.B. ile kiracısının oğlu O.K. arasında tartışma çıktı. Kira ücreti nedeniyle anlaşamayan ikili bir süre sonra kavgaya tutuştu. Ev sahibi M.B., otomobilinden aldığı bir tornavida ile kiracısının oğlu olan O.K.'nin üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga daha da büyümeden sonlandı. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki tarafına alarak karakola götürdü.
Tornavidalı yumruklu kavga kamerada!
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