Ankara Sincan'da ev sahibi ile kiracı arasında tornavidalı yumruklu kavga kamerada!

Edinilen bilgiye göre olay, Malazgirt Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ev sahibi M.B. ile kiracısının oğlu O.K. arasında tartışma çıktı. Kira ücreti nedeniyle anlaşamayan ikili bir süre sonra kavgaya tutuştu. Ev sahibi M.B., otomobilinden aldığı bir tornavida ile kiracısının oğlu olan O.K.'nin üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga daha da büyümeden sonlandı. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki tarafına alarak karakola götürdü.