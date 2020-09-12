Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya A Haber'e konuştu

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Ankara Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya son durumu A Haber'de anlattı

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Giriş: 12.09.2020 16:59
Güncelleme:12.09.2020 17:00
Ankara Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya görülen kum fırtınısıyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldızkaya, can kaybına dair henüz bir bilgi olmadığını söylerken bölgede elektrik ve iletişim konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti. Bazı bölgelerde küçük çaplı hasarların olduğunu ifade eden Yıldızkaya, kum fırtınasının şiddetini yavaşlattığı ve yağmurun başladığını söyledi. İşte Yıldızkaya'nın canlı yayında yaptığı o açıklamalar....

Ankara Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya görülen kum fırtınısıyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldızkaya, can kaybına dair henüz bir bilgi olmadığını söylerken bölgede elektrik ve iletişim konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti. Bazı bölgelerde küçük çaplı hasarların olduğunu ifade eden Yıldızkaya, kum fırtınasının şiddetini yavaşlattığı ve yağmurun başladığını söyledi. İşte Yıldızkaya'nın canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, gelecek iki saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

ANKARA POLATLI'DA İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan kum fırtınası kameralara yansıdı. Cep telefonlarıyla kum fırtınasını kaydeden vatandaşların "İlk defa böyle bir şey görüyorum." ve "Korkunç... Göz gözü görmüyor." dediği duyuldu.

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