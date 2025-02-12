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Ankara Keçiören’de dehşet! Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Yetişemedik

Ankara Keçiören'de dehşet! Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Yetişemedik

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.02.2025 09:43
Ankara'nın Keçiören ilçesinde çocukları Afra Sümeyye (10) ve Muhammet Ali Dereci'yi (7) bileklerini keserek öldüren şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok Dereci (32) adliyeye sevk edildi. Baba Mehmet Dereci (36), "Ben tedavi olmasını rica ettim, kabullenmedi. Zorla götürmeyi düşündüm. Bu sefer 'ters teper' diye yapamadım. Son 2 aydır 'beni takip ediyorlar, bizi öldürecekler' diyordu. Olaydan bir gün önce hastaneye götürecektik ama yetişemedik" dedi.
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Ankara Keçiören’de dehşet! Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Yetişemedik
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