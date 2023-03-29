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Ankara kar yağışı başladı

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Giriş: 29.03.2023 09:16
Hava sıcaklıkları ülke genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşüyor. Sıcaklık düşüşüyle birlikte yer yer sağanak, kar yağışı etkili oluyor. Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.
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