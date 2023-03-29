29 Mart 2023, Çarşamba
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Ankara kar yağışı başladı
Hava sıcaklıkları ülke genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşüyor. Sıcaklık düşüşüyle birlikte yer yer sağanak, kar yağışı etkili oluyor. Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.