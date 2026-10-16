Brent petrolde kritik eşik ve küresel güç savaşı: Kontrol tek bir elde mi?

Brent petrolde kaydedilen yüzde 4'lük sert tırmanış ve 110 dolar sınırının aşılması küresel dengeleri altüst ederken, enerji sahalarına yönelik eş zamanlı saldırılar ile liderlerin restleşmeleri jeopolitik tansiyonu zirveye taşıdı. Yaklaşan kritik seçimler öncesinde artan enerji krizini ve uluslararası arenadaki liderlik rekabetini değerlendiren Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, dünya sahnesinde boşlukları doldurarak alan kapma mücadelesini ve Fransa'nın tarihsel reflekslerini çarpıcı analizlerle ortaya koydu.