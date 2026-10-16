İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'e açıkladı: Sel mağdurlarına 50 milyon TL destek

İstanbul'da meydana gelen şiddetli yağış ve sel felaketinin ardından afet bölgesinde yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. AFAD Koordinasyon Tırı'ndan A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Valisi Davut Gül; kayıp 4 vatandaş için arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, yaklaşık 5 bin mağdur vatandaşa ilk etapta 10'ar bin liralık nakdi destek sağlandığını, dere ıslahı ve TOKİ eliyle kentsel dönüşüm süreçlerinin derhal başlatılacağını duyurdu.