Milyar euroluk kara para soruşturması! Gazeteci Murat Ağırel gözaltında

Alman vatandaşı iki kişinin şikâyeti üzerine başlatılan kara para aklama soruşturmasında 1 milyar euroluk fon, 100 milyon euroluk transfer ve 80 milyon euroluk sözleşme incelemeye alındı. Aralarında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Müştekiler, belgeleri Ağırel'e ilettikten sonra tehdit edildiklerini öne sürdü. Ayrıntıları A Haberi muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.