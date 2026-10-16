-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Milyar euroluk kara para soruşturması! Gazeteci Murat Ağırel gözaltında
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Milyar euroluk kara para soruşturması! Gazeteci Murat Ağırel gözaltında

Alman vatandaşı iki kişinin şikâyeti üzerine başlatılan kara para aklama soruşturmasında 1 milyar euroluk fon, 100 milyon euroluk transfer ve 80 milyon euroluk sözleşme incelemeye alındı. Aralarında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Müştekiler, belgeleri Ağırel'e ilettikten sonra tehdit edildiklerini öne sürdü. Ayrıntıları A Haberi muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

İstanbul'da FETÖ'ye operasyon! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı
Sonraki Video
İstanbul'da FETÖ'ye operasyon! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar