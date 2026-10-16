Kamboçya Başbakanı Hun Manet'ten Başkan Erdoğan'ın davetine icabet: Önemli bir ortağımız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider, törenin ardından önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Kamboçya’nın Güneydoğu Asya’daki önemli ortaklardan biri olduğunu vurgulayarak Türk savunma sanayisine gösterilen ilgi, Kamboçya’nın Gazze Barış Kurulu’na kurucu üye olarak katılması ve yürütülen insani yardım faaliyetlerine ilişkin önemli mesajlar verdi.