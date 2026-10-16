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Ayazağa'da sel felaketi: Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ayazağa'da sel felaketi: Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Sarıyer Ayazağa'da taşan Cendere Deresi çevresinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Selde kaybolan 3 kişiyi bulmak için AFAD dalgıçları başta olmak üzere ekipler bölgede yoğun çalışma yürütürken, sabah saatlerinde Turgut Dursun'un cansız bedenine ulaşıldı. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, arama çalışmalarının son durumunu ve taşkının nedenlerine ilişkin değerlendirmeleri sahadan aktardı.

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