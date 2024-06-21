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Anız yangınında can kaybı 11'e yükseldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 15:37
Sağlık Bakanı Koca, Diyarbakır ve Mardin'deki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi. A Haber muhabiri Esra Arpa detayları aktardı.
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