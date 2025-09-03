03 Eylül 2025, Çarşamba

Anız yangını çevredeki evlere kadar yaklaştı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Anız yangını çevredeki evlere kadar yaklaştı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Anız yangını çevredeki evlere kadar yaklaştı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 19:55
Yüksekova ilçesinde bulunan Esentepe Mahallesi'ndeki Pizok TOKİ konutları çevresinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor. Öğle saatlerinde başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları yaklaşık 5 saattir devam ediyor. Yangına, bölge halkının yanı sıra itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle güçlenen yangının, bölgedeki Pizok TOKİ konutlarının üst kısımlarına doğru ilerlediği öğrenildi.
