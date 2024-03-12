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ANALİZ-12 Mart Muhtırası'nın 53. yılı

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Giriş: 12.03.2024 17:29
27 Mayıs 1960 Darbesi'nden sonra sivil siyasete yapılan "ikinci müdahale" 12 Mart Muhtırası'nın üzerinden tam 53 yıl geçti. 12 Mart Muhtırası'na giden yolda ve sonrasında Türkiye'de neler yaşandı?
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