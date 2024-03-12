12 Mart 2024, Salı
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ANALİZ-12 Mart Muhtırası'nın 53. yılı
27 Mayıs 1960 Darbesi'nden sonra sivil siyasete yapılan "ikinci müdahale" 12 Mart Muhtırası'nın üzerinden tam 53 yıl geçti. 12 Mart Muhtırası'na giden yolda ve sonrasında Türkiye'de neler yaşandı?