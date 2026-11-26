Selçuklu sultanlarının silikon heykelleri Rami Kütüphanesi'nde

Anadolu Selçuklu sultanları, eşleri ve çocukları dokuz yıllık titiz çalışmanın ardından silikon heykellerle yeniden hayat buldu. 23 hanedan üyesinin kemikleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan heykeller, İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. II. Kılıçarslan, Süleyman Şah ve Alaeddin Keykubat'ın da aralarında bulunduğu hanedan üyelerinin heykellerini ve serginin ayrıntılarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve kameraman Murat İçen aktardı.