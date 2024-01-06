Anadolu köylerinde kış telaşı! A Haber ekibi Afyonkarahisar’da

Anadolu'da kış ayı bir başka yaşanıyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir köye konuk oldu. Köy hayatının bir gününü kayıt altına aldı. İşte tüm detaylar…

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