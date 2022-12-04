Anadolu diyarı Gaziantep’te

Anadolu diyarı bu hafta gastronomi şehri Gaziantep'te... Elbette Gaziantep sadece lezzetleri ile değil tarihi yapıları ile de öne çıkıyor. İşte Oğuzeli ve Karkamış'tan renkli görüntüler...

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