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Amcası ve iki kuzenini sofrada katletti! Arazi anlaşması kanlı bitti

İHA
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Giriş: 28.11.2021 01:45
Güncelleme:28.11.2021 01:46
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir şahıs, husumetli olduğu amcası ile iki kuzenini av tüfeği ile yemek yedikleri sırada yer sofrasında öldürdü. Olaydan sonra kaçan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çatak Mahallesi'nde yaşayan Adnan Buhuroğlu (55) ile yeğeni R.B arasında iki gün önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre R.B amcasını ölümle tehdit ederek evden ayrıldı.

Bugün akşam saatlerinde amcası Adnan Buhuroğlu ve kuzenleri Tahsin Buhuroğlu ve Yasin Buhuroğlu'nun evde olduğunu gören R.B av tüfeğini alarak amcasının evine geldi. R.B. amcası ve kuzenleri yer sofrasında yemek yediği sırada pencereden av tüfeğiyle ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri amca ve kuzenlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan R.B. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda hayatını kaybeden baba ve oğulların cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ailenin yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı.

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