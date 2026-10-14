-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Almanya'da yolcu uçağından kaçırılma alarmı! Eurofighter'lar havalandı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Almanya'da yolcu uçağından kaçırılma alarmı! Eurofighter'lar havalandı

Almanya'da bir yolcu uçağından kaçırılma kodu gönderildiği yönündeki bilgiler güvenlik alarmına neden oldu. Nürnberg Havalimanı ile bağlantılı olayda Eurofighter savaş uçaklarının havalandığı ve yolcu uçağına eşlik ettiği bildirildi. Acil durum sinyalinin ardından uçağın rota değiştirdiği aktarılırken olayın nedeni henüz netlik kazanmadı. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'dan gerçekleştirdiği canlı yayında yaşanan gelişmeleri ve son durumu aktardı.

Kahramanmaraş'ta okulda kimyasal madde paniği! 20 öğrenci hastanelik oldu, 2 okul tatil edildi
Sonraki Video
Kahramanmaraş'ta okulda kimyasal madde paniği! 20 öğrenci hastanelik oldu, 2 okul tatil edildi
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar