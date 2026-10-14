Almanya'da yolcu uçağından kaçırılma alarmı! Eurofighter'lar havalandı

Almanya'da bir yolcu uçağından kaçırılma kodu gönderildiği yönündeki bilgiler güvenlik alarmına neden oldu. Nürnberg Havalimanı ile bağlantılı olayda Eurofighter savaş uçaklarının havalandığı ve yolcu uçağına eşlik ettiği bildirildi. Acil durum sinyalinin ardından uçağın rota değiştirdiği aktarılırken olayın nedeni henüz netlik kazanmadı. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'dan gerçekleştirdiği canlı yayında yaşanan gelişmeleri ve son durumu aktardı.