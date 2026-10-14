Kahramanmaraş'ta okulda kimyasal madde paniği! 20 öğrenci hastanelik oldu, 2 okul tatil edildi

Kahramanmaraş'ta Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu'nda sabah saatlerinde yayılan kimyasal madde kokusu nedeniyle rahatsızlanan 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Kokunun okulun yanındaki inşaatta kullanılan bir kimyasal maddeden kaynaklandığı değerlendirilirken, olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla iki okul tahliye edilerek bir gün süreyle tatil edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.