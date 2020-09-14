Alkolmetreden Covid-19 bulaşır mı? Emniyet konuyla ilgili açıklama yaptı

Covid-19 salgını döneminde alkol denetimlerinde kullanılan alkometrelerden Covid-19 bulaşır mı sorusuna Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. Peki alkolmetreden Covid-19 bulaşır mı? Denetimler nasıl yapılıyor? Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile tüm bu sorulara açıklık getirdi.

Covid-19 salgını döneminde alkol denetimlerinin nasıl yapıldığına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yayımladı;

Yapılan açıklamada;

Sürücüler üzerinde alkol testi teknik cihazlarla yapılan bir denetim olup kişinin alkol alıp almadığı uygulamada iki şekilde tespit edilebilmektedir; birinci yöntem nefesten alkol ölçümü yapılması, diğeri kandan numune alınarak analiz edilmesidir.

Nefesten alkol ölçümü kolluk görevlilerimizce yol kenarı denetim noktalarında hızlı ve pratik bir şekilde yapılmakta olup COVID-19 bulaşı riskinin en aza indirilmesine yönelik uygulamaya konulan tedbirler kapsamında, icra ettiğimiz tüm faaliyetlerde olduğu gibi alkol denetimlerimizde de kural ihlalini tespit etmek yanında sürücülerin ve personelimizin sağlığının korunması için mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına uyulması önceliğimizdir.

Denetimlerde sırasıyla;

Görevlimiz mutlak suretle maskesi, eldiveni ve siperliği takılı halde sürücüyle iletişim kurmakta ve belge kontrolleri sırasında sürücülerle hiçbir fiziki temas ve belge alışverişi olmamaktadır.

Poşetinde olan ağızlık sürücü tarafından kutudan alınmakta, sürücü tarafından poşetinden çıkartılarak alkolmetre cihazına takılmaktadır. Görevlimiz kesinlikle ağızlığa temas etmemektedir.

Test sonrasında ağızlık yine sürücü tarafından çıkarılmakta ve önceden hazırlanmış olan atık kutusuna atılmaktadır.

Testlerde kullanılan cihazların dış yüzeyi her gün uygulama bitiminde dezenfektanla temizlenmekte, periyodik olarak kalibrasyonları ve bakımları yapılmaktadır.

Alkolmetre cihazının teknik özelliklerine bakıldığında ise;

Cihazda nefesi geri çekmeyi engelleyen mekanizmalar bulunmakta olup, geri çekilmeye çalışıldığında çekilen hava alkolmetre içerisindeki nefes değil, ağızlığın diğer tarafından gelen temiz hava olmaktadır. Her ölçümde ağızlık değiştirildiği için bu durum bulaşıya neden olabilecek bir husus değildir.

Cihaz, açılırken dışarıdaki temiz havayı alıp tekrar dışarıya vermekte, bir anlamda kendisini temizlemektedir.

Her test sonrasında cihaz ikinci bir ölçüm için bir süre beklemede kalmakta ve bu sırada otomatik olarak içerisindeki analiz edilmiş olan nefes dışarı atılarak temizlenmektedir.

Ölçüm anında cihaz içerisinde nefes bulunmamaktadır.

Üfleme sırasında nefes ağızlık içerinde yukarı veya aşağı şekilde yön değiştirmekte, tükürük partikülleri ağızlık iç çeperine yapışmakta, nefes ise doğrudan karşıya gitmeyerek görevliye ulaşmamaktadır.

Sayılan bu hususlar bulaşı riskini ortadan kaldırmakta ve cihazlarımızı güvenli hale getirmektedir.

Türk Polis Teşkilatı olarak trafik güvenliğini sağlamaya yönelik Alkol denetimlerimiz, hijyen ve temizlik kurallarına uygun olarak kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.