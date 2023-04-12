12 Nisan 2023, Çarşamba
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Alişan sessizliğini bozdu! Krizle ilgili konuştu
Alişan Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş kriziyle ilgili sessizliğini bozdu! Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ve Buse Varol, geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlamasıyla gündeme gelmişti. Buse Varol hakkında sosyal medyada yapılan bir yorumu beğenen kayınvalide Suzan Tektaş'ın bu hamlesi ikili arasında yeni bir krizin fitilini ateşlediği iddiasını gündeme getirdi. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Alişan bakın neler söyledi...