03 Kasım 2024, Pazar
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Ali Kılınç’a “Ahi Esnaf Beratı” verildi

Ali Kılınç’a “Ahi Esnaf Beratı” verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 09:25
Ordu'da "yılın ahisi" seçilen ağaç torna ustası Ali Kılınç 50 yıldır mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. İşte Ali Usta'nın hikayesi...
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Ali Kılınç’a Ahi Esnaf Beratı verildi
Ali Kılınç’a “Ahi Esnaf Beratı” verildi
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