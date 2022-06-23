23 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Alevlerle mücadelede 36. saat! Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan müdahale yeniden başladı

Alevlerle mücadelede 36. saat! Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan müdahale yeniden başladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2022 08:50
Güncelleme:23.06.2022 09:36
Marmaris'te çıkan orman yangınına karşı 2. günde mücadele aralıksız sürüyor. Gece ara verilen havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde 51 ev tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına 20 TOMA ve gönüllüler de destek veriyor. 10 gece görüşlü helikopter 4 Temmuz'da envantere girecek. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küçük çocuk dehşeti yaşadı!
Küçük çocuk dehşeti yaşadı!
Çocukluğumuz onun yanında geçti
"Çocukluğumuz onun yanında geçti"
Galatasaray KAP’a bildirdi
Galatasaray KAP'a bildirdi
Kendisini döven eşini öldüren kadın tahliye oldu!
Kendisini döven eşini öldüren kadın tahliye oldu!
Eski nişanlıdan kezzaplı dehşet!
Eski nişanlıdan kezzaplı dehşet!
Alevlerle mücadelede sürüyor!
Alevlerle mücadelede sürüyor!
Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?
Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?
Denizin ortasında yaşam savaşı
Denizin ortasında yaşam savaşı
Kurbanlık sevkiyatları başlıyor
Kurbanlık sevkiyatları başlıyor
Mahmut Efendi vefat etti
Mahmut Efendi vefat etti
Traktör üstünde yangın nöbeti
Traktör üstünde yangın nöbeti
Öyle bir şey yaptı ki bütün işlemleri iptal oldu
Öyle bir şey yaptı ki bütün işlemleri iptal oldu
Daha Fazla Video Göster