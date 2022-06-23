23 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Alevlerle mücadelede 36. saat! Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan müdahale yeniden başladı
Marmaris'te çıkan orman yangınına karşı 2. günde mücadele aralıksız sürüyor. Gece ara verilen havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde 51 ev tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına 20 TOMA ve gönüllüler de destek veriyor. 10 gece görüşlü helikopter 4 Temmuz'da envantere girecek. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.