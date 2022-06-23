Alevlerle mücadelede 36. saat! Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan müdahale yeniden başladı

Marmaris'te çıkan orman yangınına karşı 2. günde mücadele aralıksız sürüyor. Gece ara verilen havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde 51 ev tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına 20 TOMA ve gönüllüler de destek veriyor. 10 gece görüşlü helikopter 4 Temmuz'da envantere girecek. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

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