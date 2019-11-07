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07.11.2019
Aksaray'da yaşanan 'utanç' görüntüleriyle ilgili Cem Öğretir'den çarpıcı yorum
Aksaray'daki okulda yaşanan 'utanç' görüntüleriyle ilgili Atv Ana Haber sunucusu Cem Öğretir çarpıcı yorum. Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatmıştı. Okul müdürünün de bu eylemi desteklediği iddia edilmişti. Yaşanan bu skandal büyük tepkiye neden olmuştu. .
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