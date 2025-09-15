15 Eylül 2025, Pazartesi

Akran şiddeti iddiası: 9. sınıf öğrencisinin ayağı kırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 19:12
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Final Okulları'nda Y.E.A. isimli 9. sınıf öğrencisi, teneffüs saatinde iki arkadaşının akran zorbalığına uğradığını iddia etti. 2 öğrenci tarafından başına poşet geçirildiğini iddia eden Y.E.A. bu sırada ayağının kırıldığını ve mağdur olduğunu ifade etti.
