12 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Akılalmaz olay! Kanser hastası kadını kedisi Jesperpus kurtardı

Akılalmaz olay! Kanser hastası kadını kedisi Jesperpus kurtardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2021 09:31
Norveç'te bir kadın kedisinin tuhaf davranışlarından şüphelenerek veterinere götürdü. Ancak can dostunun değil, kendisinin hasta olduğu ortaya çıktı. Erken teşhis sayesinde kanseri atlatan kadın, hayatını kurtaran kedisine yazdığı kitapla teşekkür etti.
Akılalmaz olay! Kedisi hayatını kurtardı AKILALMAZ OLAY! KEDİSİ HAYATINI KURTARDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akılalmaz olay! Hayatını kurtardı
Akılalmaz olay! Hayatını kurtardı
Azerbaycan’ın mimarı
Azerbaycan'ın mimarı
Kırmızı altın! Hasat başladı
Kırmızı altın! Hasat başladı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı
Otomobil ile ticari taksi çarpıştı
Otomobil ile ticari taksi çarpıştı
İzmir’de bitmeyen ’kötü koku’ sorunu
İzmir’de bitmeyen 'kötü koku' sorunu
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’dan sevindiren haber
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'dan sevindiren haber
Maltepe’de otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Maltepe'de otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Bir parmak 4 milyona neden oldu!
Bir parmak 4 milyona neden oldu!
Av tüfeğiyle ahırına giren kurtları kovaladı!
Av tüfeğiyle ahırına giren kurtları kovaladı!
Dere yatağına düşen inek için seferber oldular
Dere yatağına düşen inek için seferber oldular
Daha Fazla Video Göster