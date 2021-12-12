12 Aralık 2021, Pazar
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Akılalmaz olay! Kanser hastası kadını kedisi Jesperpus kurtardı
Norveç'te bir kadın kedisinin tuhaf davranışlarından şüphelenerek veterinere götürdü. Ancak can dostunun değil, kendisinin hasta olduğu ortaya çıktı. Erken teşhis sayesinde kanseri atlatan kadın, hayatını kurtaran kedisine yazdığı kitapla teşekkür etti.