Akılalmaz kaza! Ezdiği kadını fark etmedi yoluna devam etti

Bolu'da bir kamyon 64 yaşındaki kadını altına aldı. Kaza güvenlik kamerası görüntülerine yansırken; şoför kazayı fark etmeyerek yoluna devam etti. Hayatını kaybeden kadını yoldan geçen bir motokurye fark etti.

Bolu'da kamyonun çarptığı Hürriyet Öztürk (64), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, şoför gözaltına alındı. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Sancaktar Sokak'ta meydana geldi. A.K. idaresindeki 34 GUP 806 plakalı zincir bir markete ait kamyon, yolda yürüyen Hürriyet Öztürk'e çarptı. Öztürk kamyonun altında kalırken, şoför A.K. yoluna devam etti. Hareketsiz şekilde yere yatan Öztürk'ü, sokaktan geçen motosikletli kurye fark etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi. A.K. gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.