Akciğerleri temizleyen besinler! Sarımsak ve soğan tüketin

Nefes almamızı sağlayan akciğerlerimiz, kanın tüm vücudumuza oksijen taşımasında çok önemli role sahip. Peki, kendini temizleyebilen organlarımızdan olan akciğerlerimize iyi gelen besinler hangileri? Zencefil zerdaçal ıhlamur her derde deva şifa kaynakları içerdikleri antioksidan sayesinde akciğerlerin temizlenmesine yardımcı oluyorlar. Araştırmalara göre, C vitamini ve omega3 içeriği zengin besinler de akciğerlerin temizlenmesini sağlıyor. Kefir ve ev yapımı yoğurtların akciğer sağlığında etkisi büyük.

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