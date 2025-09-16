Ailesini tehdit eden ağabeyini KADES uygulamasıyla yakalattı

16 Eylül 2025, Salı

Giriş: 16.09.2025 13:20
Samsun'da bir genç kız, kendisine tehdit ve hakarette bulunan ağabeyini KADES uygulamasından yakalattı. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
