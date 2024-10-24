24 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın aracı Ankara'da kaza yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın aracı Ankara'da kaza yaptı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2024 16:18
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç, Ankara'da kaza yaptı. Bakan Göktaş, kazayı yara almadan atlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Göktaş’ın aracı kaza yaptı
Bakan Göktaş'ın aracı kaza yaptı
Kontrolden çıkan TIR devrildi sürücüsü yaralandı
Kontrolden çıkan TIR devrildi sürücüsü yaralandı
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavga kamerada
Satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavga kamerada
1700 yıllık! Hala zeytin veriyorlar
1700 yıllık! Hala zeytin veriyorlar
Ayağı gazda kalınca facia böyle geliyorum dedi
Ayağı gazda kalınca "facia böyle geliyorum" dedi
Aklen malul kişileri dolandırıp kredi çektirmişler
Aklen malul kişileri dolandırıp kredi çektirmişler
Kedi fare ile böyle oynadı
Kedi fare ile böyle oynadı
Şehit taksiciye veda
Şehit taksiciye veda
Heimlich manevrasıyla arkadaşının hayatını kurtardı
Heimlich manevrasıyla arkadaşının hayatını kurtardı
Doğu Anadolu’da patates üretimi!
Doğu Anadolu’da patates üretimi!
Vatandaşları gasp eden 4 şüpheli yakalandı
Vatandaşları gasp eden 4 şüpheli yakalandı
Daha Fazla Video Göster