Aile faciası! Çekmeköy’de cani evlat babasını sokak ortasında öldüresiye dövdü

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde babasıyla tartıştığı öne sürülen bir şahıs, sokak ortasında babasını sopayla canice dövdü. Evladından sopayla şiddet gören baba ağır yaralandı. O anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Olay, geçen Cumartesi günü İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Mehmet Akif Mahallesi'nde öğlen sularında yaşandı.

BABASININ KAFASINA SOPAYLA VURDU

İddiaya göre, son günlerde annesi ve babasıyla sürekli tartışan Resul Yıldız, cumartesi günü babasıyla tekrar tartıştı. Tartışmanın ardından baba dışarıya çıktı. Babasını arkasından takip eden Yıldız, sokak ortasında babasının kafasına sopayla vurarak darp etti. Durumu fark eden vatandaşlar tepki gösterince Yıldız olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Sağlık ekipleri, aldığı darbelerle başından ağır yaralanan babayı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi süren babanın durumun ağır olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞ

Polis ekipleri, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye döven oğlu Yıldız'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yıldız'ın uzun zamandır psikolojik sorunları olduğu, babasını ve annesini daha öncede tehdit ettiği öğrenildi.



CANİ GENCİN BABASINA SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye döven Resul Yıldız'ın saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Resul Yıldız babasının arkasından gelerek sopayla babasının kafasına vuruyor. Yerde babasını öldüresiye bir şekilde döven oğlu çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle olay yerinden kaçtığı görülüyor.