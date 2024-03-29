Aile Bakanlığı'na 8 bin personel alımı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılı için 21 Şubat-11 Mart arasında 8 bin personel için başvuruları almıştı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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