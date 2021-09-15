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Ahmet Çetin’in son görüntüsü yürek yaktı

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Giriş: 15.09.2021 13:56
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Ahmet Çetin’in acı haberi yürekleri yaktı. Kaybının altıncı gününde denizin içinde cansız bedeni bulunan genç, gözyaşları içinde toprağa verildi. Soru işaretleriyle dolu ölümü ortaya çıkan görüntülerle aydınlatıldı. Ölümüyle tüm Türkiye’yi yasa boğan Ahmet Çetin'den geriye kalan görüntüler ise yürek yaktı
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