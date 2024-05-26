“Ahmet Bey’in Ceketi” ne anlatıyor? Barış Manço şarkılarının sosyolojik portresi | Her şarkısı ayrı bir ders...

Sevilen sanatçı Barış Manço'nun şarkıları, geleceğe miras niteliğinde. Usta sanatçı şarkılarında pek çok toplumsal mesaj veriyordu. Ve o şarkılardan biri de "Ahmet Bey'in Ceketi" adlı şarkısı. Peki o günden bugüne neler değişti? Detaylar haberimizde...

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