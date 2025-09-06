Ağustosta her 2 yolcudan biri İstanbul’daki havalimanlarını kullandı

Havayolu taşımacılığında her geçen gün yeni rekorlara imza atılırken, 2025'in ilk 8 ayına ilişkin veriler belli oldu. Buna göre yılın Ocak-Ağustos döneminde havalimanlarında 162 milyon 627 bin 771 yolcuya hizmet verilirken; İstanbul'daki havalimanları ise 12 milyon 996 bin 145 yolcu ağırladı. Ayrıca ağustos ayında her 2 yolcudan biri İstanbul'daki havalimanlarını kullandı.