Bir Türkünün Hikayesi! Giresun'un yüreğini dağlayan ihanet

A Haber izleyicileri ve A Haber Radyo’nun dinleyicileri tarafından beğeniyle takip edilen programlarından Bir Türkünün Hikayesi bu bölümünde, Karadeniz’in fındık kokulu yamaçlarından yükselen hüzünlü melodinin ardındaki dramatik gerçekler ilk kez bu kadar net ortaya çıktı. Giresun’un sevilen ismi, hayırsever iş adamı Eşref Gedikali’nin, "güvendiği dağlara kar yağması" misali, kendi yanında çalışan muhasebecisi tarafından sırtından vuruluşunun hikayesi, bir şehrin hafızasındaki tazeliğini koruyor. İyilikle dolu bir ömrün, bir anlık ihanet ve kurşun sesiyle nasıl yarım kaldığını anlatan bu ibretlik öykü, "Giresun Üstünde Vapur Bağırıyor" türküsünün neden bu kadar ciğer yaktığını bir kez daha kanıtladı.